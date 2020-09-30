175 новых больных коронавирусом выявили в Нижегородской области

В Нижегородской области продолжает увеличиваться число зараженных коронавирусом. Только за последние сутки в регионе было выявлено 175 новых случаев заражения. Таким образом, общее число зараженных достигло 32 399 человек. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

- В настоящее время около 2,3 тысяч нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, так как болезнь у них протекает в легкой форме или бессимптомно, - пояснили в ведомстве. – Еще 1,2 тысячи нижегородцев остаются в больницах. В обсерваторы помещены 33 человека.

К счастью, растет и положительная статистика. За последние сутки из больниц были выписаны еще 164 человека. Общее число переболевших этой опасной инфекцией составило 28 301 человек.

Напомним, в настоящее время Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений по коронавирусу. Однако сейчас полным ходом идет подготовка ко второй волне коронавируса: в больницах готовятся койки, открываются госпитали. Работодателям уже рекомендовали большую часть сотрудников перевести на удаленку.