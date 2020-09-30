Восемь сельских домов культуры отремонтировано в Нижегородской области

С начала 2020 года в рамках национального проекта «Культура» уже был выполнен капитальный ремонт восьми сельских домов культуры из 10-ти запланированных. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, финансирование работ обошлось в сумму 35,8 миллиона рублей.

После ремонта учреждения будут преобразованы в красивые современные культурные пространства, где появятся выставочные зоны, площадки для детского творчества и семейного отдыха.

- Благодаря реализации таких мероприятий культура становится доступнее в небольших населенных пунктах. Именно в домах культуры репетируют творческие коллективы, проходят праздничные мероприятия, там люди собираются, чтобы пообщаться и поделиться своим теплом. Это важная составляющая работы по повышению качества жизни, – подчеркнул глава региона.

Так, ранее завершились восстановительные работы Сатисского ДК в Дивееском районе, ДК в селе Шатовка под Арзамасом, Мурзицкого сельского ДК в Сеченовском районе. Кроме того, привели в порядок дом культуры в селе Малый Макателем под Первомайском, сельское ДК Дальнеконстантиновского района.

Также в регионе отремонтировали Алешковский дом фольклора в Богородском районе, Зверихинский ДК под Варнавино и ДК в селе Большие Бакалды Бутурлинского района.

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