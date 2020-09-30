28,3 тысячи нижегородцев, перенесших коронавирус, уже здоровы

По данным на 30 сентября 2020 года, 28 301 житель Нижегородской области с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19 здоров. Число выздоровевших за прошедшие сутки составило 164 человека. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Отметим, что в регионе за последние сутки было выявлено 175 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных Covid-19 в Нижегородской области достигло 32 399 человек.

Тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 922 052 человека. Средний показатель тестирования вырос за сутки на 1,6% и составил 28 788 человек на 100 тысяч населения.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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