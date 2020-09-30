1 октября отключат воду в 50 домах Автозаводского района

В среду, 1 октября 2020 года, в 50 домах Автозаводского района отключат воду. Об этом сообщает пресс-служба АО «Нижегородский водоканал».

Как стало известно, отключение холодного водоснабжения связано с проведением предприятием плановых работ АО «Нижегородский водоканал» по замене запорной арматуры на трубопроводах.

В связи с этим, в период с 10:00 до 00:00 1 октября воды не будет в домах, которые расположены на Южном шоссе (№41а, 49, 51, 53, 55), улице Веденяпина (№2, 8, 8а, 10а, 16, 16а, 18), улице Автомеханическая (2, 2а, 3, 3а, 5, 7, 8, 8а, 9, 11а, 11б, 12а, 13а, 14, 14а, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 28), улице Лескова (№3, 3а, 5а, 5б, 6, 7, 9а, 11, 11а, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 23а), улице Прыгунова (№ 7, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 16, 18).

Давление холодной снизят в жилых домах по улице Веденяпина (№ 2, 10), Фучика (№ 3, 4, 5, 6), Прыгунова (№10, 31), Автомеханическая (№15а), на проспекте Ленина (№ 98, 98а, 100а, 102, 104), по улице Ватутина (№ 11), на проспекте Октября (№28).

Кроме того, давление воды будет понижено в пятиэтажных зданиях на улицах Поющева, проспекте Кирова, проспекте Октября, улице Ватутина, Смирнова, Автомеханической, Фучика.

В «Водоканале» сообщили, что на время отключения водоснабжения будет организовано дежурство автоцистерн с питьевой водой, заявку на прибытие которой нужно оформлять по телефону 246-99-99.

- Нижегородский водоканал рекомендует жителям на период отключения сделать запасы холодной воды, - говорится в сообщении.

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