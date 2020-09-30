Гимназия № 1 в Нижнем Новгороде откроется 12 октября. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Нижегородская гимназия № 1 готовится к открытию после капитального ремонта. Ход работ во время выездного совещания оценили министр образования Нижегородской области Сергей Злобин и исполняющий обязанности главы администрации Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

- В настоящее время в гимназии уже заменили кровлю, провели ремонт фасада, заменили проводку и канализацию, - рассказал директор директор МКУ «Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода» Сергей Шемчук. – Кроме того, там произведена замена перекрытий и выполнены внутренние отделочные работы.

Сейчас все работы уже вышли на финальную стадию. Осталось только установить автоматизированную пожарную сигнализацию и оборудовать пищеблок. Все строительные работы удалось выполнить к 1 октября.

-Чтобы начать полноценную учебу, необходимо устранить мелкие недочеты и отмыть школу от строительной пыли, - рассказал Сергей Злобин. – И тогда дети, и учителя вернутся в новые светлые классы.

Как сообщается, обновленная школа после капитального ремонта откроется уже 12 октября.

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