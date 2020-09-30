Посол Боснии и Герцеговины в России обсудил с нижегородскими производителями возможности выхода на зарубежные рынки

Посол Боснии и Герцеговины в России посетил Нижегородскую область с дипломатической миссией. Фото: Кирилл Мартынов

Посол Боснии и Герцеговины в России Желько Самарджии посетил Нижегородскую область с дипломатической миссией. В ходе поездки состоялись переговоры с генеральным директором Торгово-промышленной палаты Нижегородской области Иваном Разуваевым и нижегородскими производителями, которые заинтересованы в выходе на зарубежные рынки. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В частности, расширить регионы влияния и выйти на рынок Боснии и Герцеговины с новым качественным продуктом хотят нижегородские производители медицинского оборудования, минеральных удобрений, алкогольных напитков и регулирующей арматуры.

Желько Самарджия отметил, что их страна заинтересована в таком торговом соглашении, и Посольство Боснии и Герцеговины поспособствует, чтобы у предпринимателей региона не было никаких преград на пути развития двустороннего взаимовыгодного сотрудничества.

Как сообщил посол, промышленный комплекс играет важнейшую роль в экономике Боснии и Герцеговины, поэтому привлечение иностранных инвестиций сейчас активно развивается.

В ходе переговоров зашла речь и о развитии туристического кластера. Стало известно, что для россиян планируется продление безвизового пребывания на территории Боснии и Герцеговины. Срок безвизового нахождения планируется увеличить с 30 до 90 дней, это позволит увеличить число желающих туристов и специалистов, проходящих обучение на двух- или трехмесячной основе, посетить страну.

Отметим, что во время своего рабочего визита область Посол Боснии и Герцеговины в России Желько Самарджия возложил цветы к мемориальному комплексу «Вечный огонь» в Нижегородском Кремле.

Память о павших в боях Великой Отечественной войны также почтили минутой молчания.

- В год 75-летия Великой Победы внимание зарубежных партнеров к подвигу нижегородцев является особенно важным для нас, – поделилась директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева. - Возложение букета красных гвоздик является не просто данью традиции, а проявлением глубокого чувства единения народов России и Боснии и Герцеговины, вместе боровшихся против фашизма.

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