Нижегородские студенты навели порядок под окнами ветеранов. Фото: администрация Советского района

Студенты Нижегородского радиотехнического колледжа вышли на субботник. Ребята очистили от мусора и грязи территорию под окнами ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщает администрация Советского района.

- Когда мы решили провести субботник и выбирали место, где нам навести порядок, пришла идея убраться во дворе домов, где проживают ветераны. Все ребята поддержали это предложение, - поделилась активистка молодежного совета Советского района Анастасия Романова.

Так, студенты убрались в одном из дворов по улице Богородского, где в доме №8 проживает участница Сталинградской битвы. Мусор также собрали на территории, прилегающей к дому №98 по улице Ванеева, где живет ещё один участник Великой Отечественной войны.

Во время субботника нижегородскими активистами было убрано 15 мешков мусора.

Отметим, что этой весной у домов ветеранов благоустраивали палисадники, а летом проводили уборку в квартирах – мыли окна, полы.

В ближайшее время будет организовано ещё несколько субботников, к ним могут присоединиться все желающие.

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