Нижегородские спортсмены взяли медали на Всероссийской Универсиаде Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

25 сентября в Екатеринбурге начался финальный этап VII Всероссийской летней Универсиады. В перечень состязаний входят 13 видов спорта: бадминтон, волейбол, бокс, дзюдо, настольный теннис, гандбол, лёгкая атлетика, плавание, самбо, регби, спортивное ориентирование, тхэквондо и шахматы. Нижегородские пловцы уже могут похвастаться несколькими медалями — двумя золотыми и одной бронзовой — в своём активе. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Воспитанница спортшколы «Сормово» Анастасия Корзунина стала лучшей на дистанциях 50 м стилем «баттерфляй» и 50 м на спине.

– Это мой первый серьёзный старт после перерыва, связанного с пандемией, и поэтому впечатления самые положительные. Я рада, что удалось принять участие в этих состязаниях и ощутить снова драйв от соревновательной борьбы, – отметила Анастасия Корзунина.

Валерий Голубев – тоже воспитанник СШ «Сормово» – стал бронзовым призёром на дистанции 50 м стилем «баттерфляй». Тренером обоих спортсменов является Татьяна Буслаева.