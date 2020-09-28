Нижегородские предприниматели стали активнее пользоваться государственными микрозаймами

За январь-сентябрь 2020 года общий объём государственных микрозаймов, предоставленных нижегородским предпринимателям, превысил 390 млн рублей. Это в три раза больше, чем за такой же период прошлого года. Более того, увеличилось количество получателей услуги – до 178 человек, а это более, чем в два раза. Точной информацией поделился заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

– Микрозаймы выдаются на развитие бизнеса для субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму до 5 млн рублей по ставкам от 1% до 10% годовых на срок до 36 месяцев. В период действия режима повышенной готовности максимальный срок займа был снижен до 24 месяцев, – добавил Андрей Саносян. – По этому направлению исполняемость целевых показателей уже составляет 95,5%.

Также, со слов заместителям губернатора, льготные микрозаймы дают возможность бизнесу повысить конкурентоспособность, приобрести оборудование, восполнить дефицит оборотных средств. А главное, как это случилось в 2020 году, в трудный период льготные микрозаймы помогают компаниям продолжать работу и сохранить коллектив.