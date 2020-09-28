«Ушли из интерната месяц назад»: Завершены поиски двух подростков в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде завершены поиски 15-летних подростков, ушедших из школы интерната № 8 еще 28 августа. С тех пор о них ничего не было известно. Отыскать ребят удалось только спустя месяц. Об этом сообщается на сайте поисковой группы «Рысь».

- Воспитанники школы интерната № 8 на улице Голубева в Нижнем Новгороде ушли еще 28 августа, - рассказали волонтеры. – Где они были все это время, не сообщается. К счастью, сейчас их жизни и здоровью уже ничего не угрожает.

Напомним, накануне мы писали об 11-летнем мальчике в Дзержинске, которого больше суток искали по всему городу. Как сообщалось, ребенок ушел из дома на улице Чапаева утром 25 сентября. Отыскать его удалось только утром в воскресенье. К счастью, ребенок жив и здоров.

До этого вся Нижегородская область была шокирована исчезновением 9-летней девочки в Борском районе. Правда, там счастливого конца не получилось - спустя несколько часов поисков ребенок был обнаружен мертвым.

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