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Политика

Илья Штокман назначен замом главы администрации Нижнего Новгорода

Он получил должность директора департамента информационных технологий и развития городской цифровой инфраструктуры
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Исполняющий обязанности главы города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев назначил Илью Штокмана на пост заместителя главы администрации города. Соответствующее решение было принято сегодня. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Илья Штокман назначен директором департамента информационных технологий и развития городской цифровой инфраструктуры.

- Как указано в структуре администрации, у него в подчинении будут находиться департамент информационных технологий и развития городской цифровой инфраструктуры и департамент аналитики процессов и развития технологий управления, - говорится в сообщении.

СПРАВКА

Илья Штокман коренной нижегородец. Он родился в октябре 1975 года в городе Горьком. Является выпускником ННГУ имени Лобачевского по специальности «Прикладная математика». Ранее работал руководителем в различных коммерческих компаниях. В 2019 году победил в конкурсе «Лидеры России». В августе 2020 года назначен советником главы Нижнего Новгорода.