Илья Штокман назначен замом главы администрации Нижнего Новгорода

Исполняющий обязанности главы города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев назначил Илью Штокмана на пост заместителя главы администрации города. Соответствующее решение было принято сегодня. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Илья Штокман назначен директором департамента информационных технологий и развития городской цифровой инфраструктуры.

- Как указано в структуре администрации, у него в подчинении будут находиться департамент информационных технологий и развития городской цифровой инфраструктуры и департамент аналитики процессов и развития технологий управления, - говорится в сообщении.

СПРАВКА

Илья Штокман коренной нижегородец. Он родился в октябре 1975 года в городе Горьком. Является выпускником ННГУ имени Лобачевского по специальности «Прикладная математика». Ранее работал руководителем в различных коммерческих компаниях. В 2019 году победил в конкурсе «Лидеры России». В августе 2020 года назначен советником главы Нижнего Новгорода.