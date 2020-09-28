Военно-прикладной слёт провели в Нижнем Новгороде Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

26 сентября в городском Парке Победы провели первый региональный военно-прикладной слёт. Целью встречи были сохранение и передача исторической памяти молодым поколениям о героизме нашего народа в годы Великой Отечественной войны и, более того, о подвигах пограничников Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

В слёте участвовали 120 школьников и представителей молодёжи в возрасте от 12 до 18 лет из Нижнего Новгорода и области. А также присутствовали ветераны пограничной службы, участники боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, вдовы ветеранов пограничной службы.

– С 2014 года имя нашей организации тесно связано с военно-патриотическим воспитанием молодых поколений. В каждом уголке области будут проведены военно-патриотические мероприятия с участием подрастающего поколения, уроки мужества. Сегодня – первое из 12 таких мероприятий. В нём участвуют районные и городские школьные классы юных пограничников. 120 юных нижегородцев уже приняли решение связать свою судьбу с пограничной службой, – поделился председатель областной организации ветеранов пограничной службы им. героя Советского Союза В.А. Матросова Андрей Петров.

К слову, слёт прошёл в рамках проекта «Память в сердце, память на века».