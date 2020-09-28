Теплая погода в Нижнем Новгороде простоит еще неделю

Теплая и солнечная погода в Нижнем Новгороде продержится как минимум до конца недели. Все это время осадков в регионе не ожидается.

- 28 и 29 сентября столбики термометров будут подниматься до +17 градусов, - обещают синоптики. - Начиная со среды, станет еще теплее – днем воздух прогреется до +18 градусов. Правда, по ночам будет по-осеннему прохладно – максимум +6 градусов.

По прогнозу синоптиков, ближе к выходным станет чуть прохладнее – температура воздуха похолодает до +16 градусов. При этом в воскресенье ожидается облачная погода.

Напомним, ранее мы писали, что бабье лето в Нижнем Новгороде продержится до самого начала октября. Небольшое похолодание придет в наш город только в начале следующей недели.

- Во вторник, 6 октября, столбики термометров в Нижнем Новгороде опустятся до +12 градусов, - рассказывают синоптики. - В среду станет еще холоднее - похолодает до +8 градусов. В ночные часы столбики термометров не поднимутся выше +5 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

Также следите за последними новостями в нашем телеграмм-канале!