85 тысяч заявлений нижегородцев на выплату детских пособий приняты к рассмотрению

Около 85 тысяч заявлений на выплату пособий на детей от 3 до 7 лет включительно приняты к рассмотрению в Нижегородской области. Уже более 39 тысяч семей получили пособие на 47 тысяч детей. В целом по Нижегородской области специальная выплата назначена 41 тысяче семей на 51 тысячу детей. Об этом сообщило региональное министерство социальной политики.

Механизм, по которому предоставляются выплаты на детей, является совсем молодым. С заявлением можно обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства. Или же в электронном виде через портал госуслуг. Также заявления принимаются в МФЦ.

– Заявление пишется один раз любым из предложенных способов. Все необходимые сведения органы социальной защиты запрашивают самостоятельно. В случае отказа, к примеру, в связи с превышением дохода, граждане могут обратиться повторно после изменения обстоятельств, влияющих на право получения этого пособия, – пояснили в министерстве, напомнив, что в Нижегородской области работает горячая линия по рассмотрению заявлений о назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Телефон горячей линии: 8 (831) 423-00-16. Звонки принимаются в рабочее время по будням.

К слову, материальная поддержка семей с детьми – одна из задач нацпроекта «Демография».