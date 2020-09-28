«Евгений Люлин способен придать новый импульс работе Заксобрания»

– Огромный опыт, накопленный Евгением Люлиным в разных сферах, делает его фигуру наиболее подходящей для того, чтобы придать новый импульс работе Законодательного собрания, – считает политолог, профессор Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС Андрей Дахин. Так он комментирует выдвижение Е.Б. Люлина на должность председателя Законодательного собрания Нижегородской области. – В федеральной политике сегодня происходят определённые изменения, которые влекут за собой перемены на уровне регионов и муниципалитетов. Наглядными примерами этих процессов стали уже свершившиеся и предстоящие кадровые перестановки в Думе Нижнего Новгорода и в Законодательном собрании Нижегородской области.

Конституционные поправки прошли под знаком введения новых элементов публичной власти в России. И с этим связано некое уточнение функций ветвей исполнительной и законодательной власти на региональном и местном уровнях.

Возможно, в ближайшее время мы увидим некоторое «редактирование» характера их взаимоотношений в сторону того, что инициативность исполнительной власти будет дополнена повышением инициативности законодательной власти. И переход Евгения Люлина с поста первого заместителя губернатора на работу в Заксобрание связан именно с такими планами.

В послужном списке Люлина есть и управление структурами федерального уровня – он руководил в «Лукойле» всей энергосистемой компании, и председательство в региональном парламенте. Есть у него и характер, необходимый для политической деятельности. Поэтому трудно найти человека, более соответствующего задачам корректировки характера и темпов работы Законодательного собрания. Региональный парламент при Люлине должен стать более инициативным.

Напомним, 25 сентября делегаты избрали депутата Законодательного собрания Нижегородской области Евгения Люлина для выдвижения на должность спикера регионального парламента.