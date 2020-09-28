Антинаркотическая акция «Призывник» проходит в Нижегородской области

На территории Нижегородской области с 1 октября по 15 декабря будет проходить второй этап Общероссийской антинаркотической акции «Призывник», направленность которой – профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ. Об этом сообщило управление по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города.

В управлении уточнили, что в рамках акции будут проводиться лекции и беседы на тему потребления наркотиков, в ходе которых разъяснят все возможные негативные последствия. В том числе, за незаконное участие в обороте запрещённых препаратов. Помимо этого, пройдут мероприятия по духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию, пропаганде здорового образа жизни. В их числе значатся военно-спортивные и военно-патриотические игры, спартакиады и фестивали.

Напоминаем, что в случае обладания какой-либо значимой информацией о незаконном обороте наркотиков Вы можете сообщить об этом в адрес территориальных управлений (отделов) МВД России.