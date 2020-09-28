Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем работника атомной промышленности
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем работника атомной промышленности.
- В судьбе России атомная отрасль занимает особое место. 75 лет назад атомные институты, предприятия и наукограды стали одними из основных интеллектуальных центров страны, - напомнил глава региона. - Труд десятков тысяч людей позволил обеспечить как развитие мирного атома, так и создание оборонного щита страны, который сегодня является залогом мирного неба над Россией!
Глеб Никитин отметил, что Горьковская область всегда занимала одно из ключевых мест в становлении атомной сферы.
- Сейчас наследие первопроходцев является фундаментом для новых достижений, - уверен губернатор. - Атомная отрасль - одна из важнейших составляющих экономики региона и лидер по повышению производительности труда. В этой сфере активно развиваются высокие технологии и внедряются новейшие разработки. Быть частью вашей команды – большая честь для каждого человека! В профессиональный праздник мне хочется пожелать всем атомщикам никогда не останавливаться на достигнутом и стремиться к новым достижениям! Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим семьям!