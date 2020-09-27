У безработного нижегородца украли свыше 5 миллионов рублей

22-летнего безработного нижегородца обокрали на сумму в размере 5 206 000 рублей. Происшествие произошло 31 августа 2020 года на парковочной стоянке торгового центра «Этажи» в Нижнем Новгороде. Об этом «Комсомолке» рассказал источник в правоохранительных органах.

Кража произошла в период с 13:30 до 13:40 дня. Неизвестный человек украл из незапертого автомобиля марки Ниссан Жук свыше пяти миллионов рублей.

В салоне автомобиля следователями было найдено несколько отпечатков рук, которые сейчас проходят экспертизу. Расследование этого дела продолжается.

Напомним, что ранее мы сообщали о том, как двое неизвестных обокрали 59-летнего нижегородца в подъезд собственного дома на улице Голованова.

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