Льготные кредиты до 60 млрд рублей могут получить нижегородские экспортеры

Нижегородские компании-экспортеры могут получить льготные кредиты до 60 миллиардов рублей при участии в Корпоративной программе повышения конкурентоспособности. Об этом сообщили в региональном Минпроме.

Программа реализуется в рамках федерального проекта «Промышленный экспорт» национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Приём заявок продлится до 25 декабря 2020 года. Так, в программе могут участвовать предприятия, которые производят или модернизируют собственную продукцию, как в пределах страны, так и за рубежом. Важно, чтобы около 30% выручки предприятия поступало от экспортной деятельности.

- В 2020 году значительно сократились сроки рассмотрения заявок. Мы как уполномоченный орган в течение 10 календарных дней проверяем заявку предприятия, затем, в случае ее соответствия требованиям, она автоматически уходит в Минпромторг России, - сообщил министр.

Период реализации программы рассчитан на срок от 2 до 5 лет, но проекты участников должны быть завершены не позднее 31 декабря 2024 года.

Напомним, что Нижегородская область – единственный субъект федерации среди крупных экспортеров ПФО, который продемонстрировал положительную динамику. В частности, основу экспорта составили поставки механического оборудования и наземного транспорта спецназначения.

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