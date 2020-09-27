Нижегородских предпринимателей научат управлять финансовыми ресурсами внешнеторговой деятельности

Нижегородских предпринимателей научат основам использования финансовых ресурсов во внешнеторговой деятельности. Семинар «Финансовые инструменты экспорта» состоится 7-8 октября 2020 года в технопарке Анкудиновка. Об этом сообщили в Министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

Обучение проводится в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Как рассказал глава ведомства Максим Черкасов, в семинаре смогут принять участие представители малого и среднего бизнеса, заинтересованные в развитии своего дела и старте экспортной деятельности.

- До конца года представителей малого и среднего бизнеса познакомят с документационным и таможенным регулированием экспорта, особенностями налогообложения, логистики, онлайн-экспорта, - поделился Максим Черкасов.

Для Нижегородской области – это уже 5 семинар цикла. В прошлом году предприниматели изучали основы международного права.

Чтобы поучаствовать в семинаре, надо до 7 октября зарегистрироваться на сайте, в разделе «Календарь обучения» выбрать семинар «Финансовые инструменты экспорта» в Нижнем Новгороде и подать заявку на участие. Ссылка на регистрацию на семинар: https://exportedu.ru/events/2688.

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