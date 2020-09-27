10 спортивных площадок открыты в регионе в 2020 году по проекту «Спорт - норма жизни»

С начала 2020 года на территории Нижегородской области функционирует 10 новых воркаут-площадок. Шесть площадок установили в муниципалитетах региона, а четыре из них находятся в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Министерство спорта Нижегородской области.

Данные спортивные комплексы открываются в городе в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни», входящего в нацпроект «Демография».

Спортивные комплексы включают в себя набор уличных тренажёров: скамья для пресса, тренажеры «Жим лежа» и «Жим от плеч», большие брусья для отжиманий, шведская стенка, велотренажер, степпер и баскетбольный щит с кольцом.

- Спортивные площадки доступны для всех жителей. С дворовых площадок начинали свою профессиональную карьеру многие титулованные спортсмены, - подчеркнул министр спорта Нижегородской области Артём Ефремов, - также огромное значение эти спорткомплексы имеют для укрепления здоровья и общефизической подготовки.

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