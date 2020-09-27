42 «Точки роста» в этом году открылись в Нижегородской области в рамках нацпроекта «Образование»

29 сентября министр просвещения России Сергей Кравцов проведет телемост с губернаторами, педагогами и учениками из восьми регионов страны, представляющих разные федеральные округа России. Наша область будет представлять ПФО. Об это сообщает пресс-служба регионального правительства.

- На связь с Сергеем Кравцовым выйдут учащиеся «Точки роста» Сосновской средней школы № 1, - говорится в сообщении.

Напомним, в рамках нацпроекта «Образование» в сентябре 2020 года по всей России открылось больше двух тысяч «Точек роста» Минпросвещения России. 42 из них расположены в Нижегородской области. В прошлом году в нашем регионе открылось еще 46 «Точек роста».

- Мы стремимся к тому, чтобы каждый ребёнок, вне зависимости от того, где он живет, мог получить качественное образование и развивать свои таланты, - рассказал Сергей Кравцов. - Планируется, что в рамках национального проекта «Образование» 27 тысяч школ в сельской местности и малых городах будут оснащены современным оборудованием.