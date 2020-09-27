Александр Егоров: «Люлин станет консолидирующей фигурой в областном парламенте»

- На конференции Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Евгений Люлин был рекомендован на должность председателя Законодательного собрания, депутатом которого он был недавно избран. До следующих выборов у него будет целый год, чтобы в очередной раз показать эффективность своей работы, - отметил Александр Егоров, политолог, директор Центра стратегических инициатив Дзержинского филиала РАНХиГС.

- Сам Евгений Борисович уже высказался на конференции по ключевым вопросам, прежде всего, относительно диалога законодательной и исполнительной власти, планах по совершенствованию законодательства и разработке программ, которые будут способствовать развитию потенциала Нижегородской области.

Также Люлин нацелен на консолидацию всех сил и согласованную совместную работу, при этом понимая, что без дискуссий и споров обойтись не удастся.

По его словам, в регионе выстроена эффективная и профессиональная исполнительная и законодательная власть, которая способна решать задачи любого уровня. Судя по высказываниям Евгения Люлина, можно ожидать, что он станет консолидирующей фигурой в областном парламенте, которая будет работать в тесном тандеме с губернатором Глебом Никитиным. Судя по всему, у них полное взаимопонимание по ключевым аспектам развития нижегородского региона.

Что касается непосредственных проблем, на которые Евгению Люлину, уже имеющему опыт руководства региональным парламентом, в первую очередь стоит обратить внимание в законотворческой деятельности - это меры по укреплению экономики, помощи малому и среднему бизнесу. Впрочем, он сам понимает важность этой работы.

Еще будучи кандидатом в депутаты, Люлин неоднократно посещал Дзержинск, рассказывал о масштабной программе развития этого второго по значимости муниципального образования региона, о разработке программ к столетию Дзержинска, которое будет отмечаться в 2030 году. Полагаю, вопросы развития экономики при разработке законодательной базы будут одним из приоритетных направлений.

Тандем «Никитин - Люлин» может сработать особенно в свете дальнейшей реализации стратегии социально-экономического развития Нижегородской области и участия региона в национальных проектах с максимальным привлечением инвестиций.

Поэтому в качестве председателя Законодательного собрания Евгений Люлин, имеющий огромный опыт и авторитет и известный в федеральном центре, будет, безусловно, полезным, - уверен Александр Егоров.

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