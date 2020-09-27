В Балахне проверили график вывоза мусора

Специалисты ГЖИ совместно с представителями департамента жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства Балахнинского района и регоператора проверили содержание контейнерных площадок и график соблюдения вывоза мусора в Балахне. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Во время объезда были обнаружены небольшие нарушения, - отметил начальник Балахнинского отдела Государственной жилищной инспекции Нижегородской области Дмитрий Монахов. - В связи с этим региональному оператору будет вынесено предостережение. Напомню, что, кроме регулярного вывоза мусора, контейнерная площадка должна содержаться в нормативном состоянии. Она должна быть расположена на твердом покрытии, быть огороженной и регулярно подметаться.

К слову, бесперебойный вывоз мусора и создание эффективной системы обращения с отходами производства и потребления является одной из основных целей федерального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами». Она является частью национального проекта «Экология». Его реализация стартовала в стране в 2019 году.