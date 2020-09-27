Нижегородцы поучаствуют в совершенствовании реализации нацпроектов

Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров принял участие в проектно-аналитической сессии «Национальные проекты: вызовы 2020». Она прошла в дистанционном режиме в рамках программы подготовки кадрового обеспечения реализации национальных проектов РАНХиГС. Главной темой реализации нацпроекта «Экология». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Долгое время проводить мероприятия по ликвидации объектов накопленного экологического ущерба было проблематично, но ситуация улучшилась благодаря реализации федерального проекта «Чистая страна», - напомнил Денис Егоров. - Однако существуют и проблемы. В частности, ликвидация таких объектов – бюджетно-затратное дело. И как раз подобные образовательные программы необходимы, чтобы подготовить талантливые кадры, которые смогут упростить решение проблем и поднять реализацию национальных проектов на еще более высокий уровень.

Все участники должны будут разработать проектные инициативы по совершенствованию реализации национальных проектов в Нижегородской области. Их защита пройдет в апреле 2021 года.

Напомним, реализация национального проекта «Экология» началась в стране с 2019 года.