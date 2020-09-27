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Политика

Светлана Васильева: «Опыт Евгения Люлина поможет в решении самых проблемных вопросов»

24 сентября Евгений Люлин принёс присягу депутата регионального парламента на заседании ЗСНО
Кристина БЕРБАСОВА
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Директор Благотворительного экологического фонда «Цивилизация» Светлана Васильева прокомментировала выдвижение Евгения Люлина на должность председателя Законодательного собрания Нижегородской области. Она уверена, что опыт Евгения Люлина поможет в решении самых проблемных вопросов.

- Взаимодействие законодательной власти и общественности, общественных организаций в Нижегородской области осуществляется на постоянной основе. И все комитеты Заксобрания постоянно привлекают представителей общественности в качестве экспертов в разных сферах жизнедеятельности для создания консолидированной экспертной площадки с целью решения того или иного вопроса.

С приходом в Заксобрание Евгения Люлина эта тенденция, я думаю, не только не ослабнет, но, напротив, усилится. Многолетний практический опыт работы в руководстве области (а он курировал те отрасли, которые всегда были наиболее сложными) позволит ему сконцентрировать внимание регионального парламента на наиболее проблемных из них с точки зрения законодательства.

Евгений Люлин долгое время курировал экологический блок, и это, без сомнения, существенно усилит позиции профильного комитета, - считает Светлана Васильева.

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