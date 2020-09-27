Светлана Васильева: «Опыт Евгения Люлина поможет в решении самых проблемных вопросов»

Директор Благотворительного экологического фонда «Цивилизация» Светлана Васильева прокомментировала выдвижение Евгения Люлина на должность председателя Законодательного собрания Нижегородской области. Она уверена, что опыт Евгения Люлина поможет в решении самых проблемных вопросов.

- Взаимодействие законодательной власти и общественности, общественных организаций в Нижегородской области осуществляется на постоянной основе. И все комитеты Заксобрания постоянно привлекают представителей общественности в качестве экспертов в разных сферах жизнедеятельности для создания консолидированной экспертной площадки с целью решения того или иного вопроса.

С приходом в Заксобрание Евгения Люлина эта тенденция, я думаю, не только не ослабнет, но, напротив, усилится. Многолетний практический опыт работы в руководстве области (а он курировал те отрасли, которые всегда были наиболее сложными) позволит ему сконцентрировать внимание регионального парламента на наиболее проблемных из них с точки зрения законодательства.

Евгений Люлин долгое время курировал экологический блок, и это, без сомнения, существенно усилит позиции профильного комитета, - считает Светлана Васильева.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

Также следите за последними новостями в нашем телеграмм-канале!