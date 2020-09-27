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Политика

Андрей Дахин подвел итоги трехлетней работы Глеба Никитина на посту главы Нижегородской области

Глеб Никитин назначен временно исполняющим обязанности Губернатора Нижегородской области 26 сентября 2017 года
Кристина БЕРБАСОВА
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Тема транспортных развязок за время работы Глеба Никитина на посту главы Нижегородской области получила особое внимание. В настоящее время многие ключевые инфраструктурные объекты завершены или близки к завершению. В этом уверен политолог, профессор Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС Андрей Дахин.

- Сейчас строительство таких инфраструктурных объектов ведется на проспекте Циолковского, а также за Щербинками, на выезде из Нижнего Новгорода. К концу текущего года, по всей видимости, будет сдана масштабная транспортная развязка «Неклюдово – Золотово», которая существенно улучшит проходимость дорожного узла за Борским мостом.

Большая работа сделана в рамках национальных проектов, в частности по благоустройству городских территорий, общественных пространств. Это федеральный заказ, в исполнении которого область активно участвует.

Что же касается моментов, показывающих своеобразие видения губернатором будущего нашего региона, то наиболее яркий из них связан с развитием кластера IT-технологий, с проработкой комплекса крупных объектов.

Только что закончившаяся на Нижегородской ярмарке конференция ЦИПР показала, что в этой сфере новая волна активности, появившаяся в регионе с Глебом Никитиным, соответствует глобальным и российским трендам.

Одним из знаковых событий для действующего губернатора станет 800-летие Нижнего Новгорода, и процесс подготовки к нему идет очень активно, - поделился Андрей Дахин.

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