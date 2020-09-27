Нижегородская область присоединилась к Всероссийской акции «Сохраним лес»

Всероссийская акция «Сохраним лес» стартовала в Нижегородской области. В 2020 году в рамках национального проекта «Экологоия» лесовосстановление проводится на площади 13 тысяч га. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области со ссылкой на региональных деплесхоз.

Кампания по посадке леса продлится до конца октября. Во время осеннего периода на территории региона высадят более 1000 га леса.

Принять участие в акции может каждый житель региона. Для этого вам понадобится включить геолокацию и воспользоваться сайтом сохранимлес. рф. Так, на специальной интерактивной карте вам будет показана информация о ближайших точках посадки, количестве деревьев, видах саженцев, также будут предоставлены контакты координатора.

- Благодаря решению губернатора о выделении дополнительного финансирования из бюджета области в этом году мы смогли усилить до максимального эффекта систему видеомониторинга за лесами, и не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами, – сообщил Роман Воробьев. – Кроме того, мы серьезно обновили парк техники, а также укомплектовали лесопожарную станцию III типа в Урене.

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