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Политика

Василий Суханов: «Даю очень высокую оценку работе нашего губернатора и его команды за прошедшие три года»

Депутат ЗСНО высказался о трехлетии работы Глеба Никитина на посту главы Нижегородской области
Кристина БЕРБАСОВА
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Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Василий Суханов высоко оценивает работу губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за прошедшие три года.

- Во-первых, я всегда говорил, что очень важная и объективная оценка работы руководителя региона - это то, насколько правительство Нижегородской области способно привлекать федеральные средства для решения проблем региона. По этому показателю нашему губернатору я поставил бы пятёрку с плюсом. Посмотрите, какие глобальные стройки у нас сейчас идут с точки зрения развития транспортной структуры! Мы начали решать проблему Ольгинской развязки, завершаем проблему борского и семёновского направления - строим уникальную развязку Неклюдово-Золотово. Мы приступили к решению проблемы, которая не могла решиться десятилетиями – это строительство развязки на Циолковского.

Второе – за минимальные сроки команда губернатора организовала великолепную работу по подготовке к празднованию 800-летия города. Причём, опять же, на это привлекаются значительные федеральные средства, которые позволяют городу стать комфортным и притягательным как для жителей, так и для туристов. Длительное время Нижний Новгород незаслуженно находился в тени с точки зрения развития туристического потенциала, а сегодня он становится известен и популярен как культурный центр, и правительство семимильными шагами двигается к празднованию юбилея города.

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