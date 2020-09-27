Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем работника машиностроительной отрасли. Глава региона напомнил, что машиностроительный комплекс по праву считается ключевой отраслью экономики страны.

- Труд инженеров, изобретателей, рабочих лежит в основе создания техники самого широкого применения: от товаров народного потребления до продукции военного назначения, - отметил глава региона. - Машиностроительные производства всегда определяли уровень развития промышленности, вели к экономическому росту, влияли на параметры качества жизни населения.

Глава региона отметил, что сегодня машиностроение вносит огромный вклад в решение стоящих на государственном уровне задач. Процессы технологического перевооружения предприятий, вложения инвестиций, применения передовых научных разработок содействуют подъему высокотехнологичной отрасли.

- День машиностроителя – праздник во многом знаковый для Нижегородской области, - полагает глава региона. - Эта отрасль была и остается одной из наиболее значимых для региона. Бренд «ГАЗ» известен далеко за пределами России, автобусы марки «ПАЗ» являются наиболее востребованной техникой своего класса практически во всех регионах, Нижегородский машиностроительный завод – один из столпов обороноспособности страны. Нельзя не отметить и заводы «Гидромаш», «Термаль» и множество других.

По мнению губернатора, современный этап развития отрасли связан с переходом производств на более высокий технический уровень, который в полной мере соответствует требованиям создания конкурентоспособного оборудования.

- Специалисты машиностроительного комплекса – настоящие труженики, которые ответственно относятся к делу, творчески - к работе, они способны решать сложнейшие производственные задачи, - заявил Глеб Никитин. - В этот праздничный день примите слова искренней благодарности за ваше мастерство, преданность избранной профессии. Желаю вам крепкого здоровья, свершения всех надежд и планов, семейного благополучия и счастья!