Мотоциклист насмерть сбил пешехода в Нижнем Новгороде

Смертельная авария произошла в субботу, 26 сентября 2020 года, Московского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщает УГИБДД России по Нижегородской области.

Согласно предварительной информации, трагедия произошла около двенадцати часов вечера недалеко от дома №25 на проспекте Героев. 33-летний мотоциклист сбил насмерть пешехода, переходившего дорогу на красный свет.

Личность погибшего не установлена. На вид мужчине от 55 до 60 лет.

- Причинами ДТП также стало отсутствие светоотражающих элементов на одежде пешехода в условиях плохой видимости, - отмечают сотрудники полиции. – Также рассматривается факт превышения скорости водителем мотоцикла.

Отметим, что сам водитель мотоцикла был госпитализирован в больницу с переломом ключицы.

Обстоятельства аварии в настоящее время выясняются.

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