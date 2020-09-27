Завершены поиски 11-летнего мальчика в Дзержинске, пропавшего утром 25 сентября Фото: СОЦСЕТИ

В Нижегородской области волонтеры прекратили поиски 11-летнего мальчика в Дзержинске, пропавшего утром 25 сентября. К счастью, ребенок был найден живым и здоровым. Об этом сообщили добровольцы поисково-спасательного отряда «Волонтер».

- Найден, жив, - говорится на сайте группы.

Где находился ребенок все это время, не уточняется. Однако сейчас его жизни ничто не угрожает.

Напомним, новость об исчезновении еще одного ребенка облетела социальные сети накануне.

- Мальчик ушел из дома на улице Чапаева в 8:00 25 сентября, и с тех пор его никто не видел, - говорится в сообщении волонтеров. – В день исчезновения был одет в свитер болотного цвета, серые джинсы и черные кроссовки. При себе у него был серый рюкзак с оранжевыми лямками.

Ранее мы писали об исчезновении 9-летней девочки в Борском районе. К сожалению, отыскать ее живой не удалось. Спустя несколько часов ее тело обнаружили на пустыре.