Обновленное музыкальное оборудование получили школы искусств в регионе
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
В Нижегородской области закупили новое музыкальное оборудование и учебные материалы для 17 музыкальных колледжей и школ искусств. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Всего за 2020 год финансирование на переоснащение образовательных учреждений в сфере культуры составило почти 90 миллионов рублей.
По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, реализация нацпроекта «Культура» в регионе составляет 95%.
- Уверен, что обновленное музыкальное оборудование повысит профессиональный уровень учащихся и мотивирует их на новые достижения, - подчеркнул глава региона.
В частности, уже получили новые музыкальные инструменты Нижегородское музыкальное училище имени М.А. Балакирева и Дзержинский музыкальный колледж, а также 15 детских школ искусств в других городах региона.
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