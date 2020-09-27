Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем работника дошкольного образования

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил с профессиональным праздником работников дошкольного образования. Он напомнил, насколько важна эта профессия в воспитании будущих поколений.

- Ваша профессия играет колоссальную роль в жизни нашего общества. От такта, настроения и настроя работников детских садов зависит развитие их воспитанников, - уверен Глеб Никитин. - Эта работа требует огромной выдержки и самообладания. Нелегко уследить даже за одним ребенком, а у вас под крылом целые группы!

По словам губернатора, каждый родитель помнит, как впервые отвел ребенка в первый раз в детский сад.

- В вас люди ищут понимания и доброты. Очень сложно оправдать столь высокое доверие, но результат всегда радует и вдохновляет. Первое стихотворение на утреннике не менее ценно, чем победы во взрослой жизни, - отметил глава региона. - В этот день благодарю вас за ту энергию, что вы вкладываете в свое дело! Пусть никогда не покидает вас желание заботиться о малышах! Желаю счастья, здоровья и благополучия.

Губернатор заверил, что в дальнейшем в Нижегородской области продолжится строительство новых детских садов в рамках национального проекта «Демография».

- Будем ремонтировать учреждения, созданные ранее и создавать комфортные условия для сотрудников и воспитанников, - пообещал Глеб Никитин.