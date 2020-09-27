За минувшие сутки в Нижегородской области выздоровело ещё 59 человек

По данным на 27 сентября 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 31 891 человек. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 167 новых случаев заражения.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 59 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 27 932 жителя Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 568 человек, ещё четверо нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

По-прежнему, наибольшее количество человек, зараженных коронавирусом, на территории Нижегородской области отмечено в Дзержинске и Павловском районе.

В Нижнем Новгороде самыми зараженными районами остаются Автозаводский и Ленинский районы. Кроме того, наименьшее количество заболевших находится в Приокском районе.

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