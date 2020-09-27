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Политика

Евгений Семенов: «Лучшей фигуры руководителя Заксобрания, чем Евгений Люлин, не найти»

Путем голосования Евгений Люлин был избран спикером регионального парламента
Кристина БЕРБАСОВА
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Руководитель нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов прокомментировал выдвижение Евгения Люлина на должность председателя Законодательного собрания Нижегородской области:

- К настоящему времени Евгений Люлин является самым главным политическим долгожителем в Нижегородской области. Свою политическую карьеру он начинал в Горьковской области еще в восьмидесятых годах прошлого столетия, то есть без малого 35 лет назад.

Он обладает не только огромным управленческим и политическим опытом, но, что очень важно для нашего индустриального региона, хорошо знает промышленно-экономическую сферу Нижегородской области.

Он хорошо показал себя в конкурентной политической борьбе, при этом не нажил крупных врагов и сумел сохранить репутацию. Евгений Люлин пользуется уважением истеблишмента и популярен у населения.

Менее чем через год состоятся выборы в Законодательное собрание области и Государственную Думу РФ. Эти выборы будут проходить в условиях обострения политических противоречий, и, учитывая эти обстоятельства, можно сказать, что региону уже сегодня необходимо серьезное политическое усиление. Рядом с губернатором должны появляться не только проектные «вахтовики», но и местные политические тяжеловесы, и лучшей фигуры руководителя Заксобрания, чем Евгений Люлин, не найти.

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