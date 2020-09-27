В Нижнем Новгороде пройдет онлайн ярмарка вакансий и учебных рабочих мест

30 сентября, а также 8 и 15 октября 2020 года с 09:00 до 16:00 в Центре занятости населения Нижнего Новгорода пройдет online-ярмарка вакансий учебных и рабочих мест. Нижегородцам расскажут о положении на рынке труда, а также помогут с поиском работы. Об этом сообщает региональное управление по труду и занятости населения.

Для участия в online-ярмарке вакансий нижегородцам потребуется воспользоваться интернет-ресурсом Zoom, чтобы не выходя из дома, пройти собеседование с заинтересовавшими работодателями.

В рамках ярмарки вакансий граждане смогут получить всю интересующую их информацию из «первых уст», а также лично пообщаться с представителями кадровых служб крупных работодателей города, узнать о льготах, характере и условиях работы.

С полным списком вакансий можно ознакомиться на сайте ГКУ ЦЗН города Нижнего Новгорода.

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