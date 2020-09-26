В Нижегородской области возможны помехи и кратковременные перерывы в телетрансляции

Кратковременные помехи и перерывы в телетрансляциях возможны в Нижегородской области из-за солнечной интерференции. Ухудшение телесигнала продлится с 27 сентября по 20 октября 2020 года. Об этом сообщает Нижегородский филиал РТРС.

- Это связано с началом периода осенней солнечной интерференции, которая приводит к временному ухудшению качества работы спутниковой связи. Периодические перерывы трансляций ожидаются главным образом в первой половине дня и будут длиться не более 20 минут в сутки, - сообщили в ведомстве.

Солнечная интерференция – регулярное явление, она наблюдается два раза в год – ранней весной и в начале осени. Суть явления заключается в искажении радиосигнала, принимаемого со спутника, в результате интерференции с излучением Солнца, при приближении последнего к оси "антенна — спутник связи".

О возникших проблемах телерадиовещания в регионе можно сообщить по телефону горячей линии: 8 800 220 20 02.

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