27 677 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19 выписаны

По данным на 26 сентября 2020 года, за последние сутки в Нижегородской области выздоровело ещё 65 человек с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, а общее число выздоровевших достигло 27 677 человек. Такие данные приведены на сайте стопкоронавирус.рф.

Отметим, что за последние сутки был выявлено 168 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число жителей Нижегородской области с подтвержденным диагнозом COVID-19 на данный момент составляет 31 558 человек.

К сожалению, число умерших выросло до 561 человека. За минувшие сутки не справились с болезнью еще пятеро нижегородцев.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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