Нижегородские центры занятости проведут «горячую» линию

Как сообщает региональное управление по труду и занятости населения, нижегородцы смогут получить консультации по вопросу подачи документов через портал «Работа в России».
«Горячая» телефонная линия пройдет с 28 сентября до 18 октября 2020 года. Звонки будут приниматься в будни дни с 09:00 до 18:00.
Сотрудники и специалисты центров занятости населения оповестят граждан и работодателей:
- об изменениях в организации работы службы занятости населения;
- о правилах подачи документов через портал «Работа в России»;
- об увеличении максимального и минимального пособий по безработице, предоставлении областных компенсационных выплат безработным.
Телефон прямой линии: 8 (831) 234-07-27.
Телефоны районных отделов и центров занятости населения можно найти на сайте czn.nnov.ru или интерактивном портале zan.nnov.ru.
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