Маршрут автобуса Т-24 в Нижнем Новгороде продлен до ЗКПД-4

Конечный остановочный пункт городского маршрута Т-24 «Верхние Печёры – Красное Сормово» будет продлен до «ЗКПД-4». Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

Кроме того, на маршруте увеличиться количество курсирующих автобусов и возрастёт с 18 до 25. Если раньше на маршруте Т-24 работали 9 автобусов малого класса и 9 среднего класса, то теперь выйдут 6 автобусов малого класса и 19 среднего класса.

Отметим, что продление маршрута Т-24 позволит жителям жилого комплекса «Бурнаковский» добираться до работы в Сормовском районе без пересадок. А снабжение маршрута дополнительными единицами транспорта сделано в целях повышения пропускной и провозной способности.

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