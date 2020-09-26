В Нижегородской области снизились цены на яблоки, морковь и гречневую крупу

Яблоки, морковь и гречневая крупа стали стоить дешевле в Нижегородской области. Об этом со ссылкой на Нижегородстат сообщают в министерстве экономического развития и инвестиций региона.

Так, мониторинг цен в период с 14 по 21 сентября 2020 года показал, что средняя цена на яблоки упала на 3,2 процента (до 96,03 рубля за килограмм), цена на морковь упали на 6 процентов (до 27,2 рубля за килограмм). Также снизилась цена на гречневую крупу - на 2,3 процента (до 85,5 рубля за килограмм).

Согласно данным, средняя цена также снизилась на такие продукты, как говядина, куриное мясо и куриные яйца.

- Необоснованное завышение цен недопустимо, - ранее поделился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, напомнив, что цены на товары первой необходимости должны быть адекватными.

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