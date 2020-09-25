Назначение Евгения Люлина даст возможности для новых лоббистских инициатив региона на федеральном уровне

Исполняющая обязанности председателя Законодательного собрания Ольга Щетинина уверена, что при назначении Евгения Люлина на должность председателя регионального парламента регион получит дополнительные возможности для своего развития.

– Евгений Борисович Люлин – профессионал с огромным опытом работы и прекрасными человеческими качествами. Очень хотелось бы подчеркнуть его авторитет и возможность объединить Законодательное собрание для решения тех проблем, которые сейчас стоят перед регионом – особенно в непростой ситуации, связанной с пандемией и необходимостью принятия дополнительных мер поддержки как нашей экономики, так и граждан. Думаю, что здесь взаимодействие заксобрания и правительства только усилится, – отметила Ольга Щетинина. – Отдельно хотелось бы обозначить еще одно направление. Евгений Борисович в свое время работал на федеральном уровне. Поэтому я думаю, что его приход в качестве председателя будет обязательно поддержан и даст возможности для новых лоббистских инициатив нашего региона на федеральном уровне. И это поможет нам не только использовать уже существующие меры поддержки (а мы видим, как много получает регион благодаря губернатору Глебу Сергеевичу Никитину), но и мы сами сможем выступать с инициативами в сфере совершенствования федеральных законов, в создании новых мер поддержки на федеральном уровне. Думаю, что мы с Евгением Борисовичем обязательно усилим это направление работы, и регион получит дополнительные возможности для своего развития.

Напомним, 25 сентября на конференции НРО партии «Единая России» принято решение предложить в партийную фракцию в региональном парламенте кандидатуру депутата Законодательного собрания Нижегородской области Евгения Люлина для выдвижения на должность председателя Законодательного собрания Нижегородской области.