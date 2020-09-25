Нижегородские аграрии получили более 3 млрд рублей Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

– С начала 2020 года предприятиям агропромышленного комплекса Нижегородской области выделено 3,1 млрд рублей субсидий, в том числе 2,2 млрд рублей, – сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – В общей сложности, на конец года на развитие агропрома будет направлено 4,2 млрд рублей. 3 млрд – из бюджета области. Это больше уровня прошлого года.

По словам губернатора, государственная поддержка направлена на развитие молочного и мясного скотоводства, на проведение полевых работ, обновление необходимой сельхозтехники и оборудования, на развитие фермерских хозяйств, а также на реализацию мероприятий в сфере мелиорации земель, развитие элитного семеноводства и садоводства и другие направления.

– На сегодняшний день сельское хозяйство – одна из самых успешно развивающихся отраслей даже в нынешней экономической ситуации. Важно сохранить эту динамику, поэтому мы поддерживаем отрасль, – подчеркнул Глеб Никитин.

Отмечено, что земельные площади – это огромное достояние России и конкурентное преимущество, поэтому государственная поддержка сельского хозяйства будет продолжаться по всем сегментам сельского хозяйства.