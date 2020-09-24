9-летняя девочка на Бору найдена убитой Фото: СОЦСЕТИ

Жуткая трагедия в Борском районе Нижегородской области - там в поселке Неклюдово была найдена убитой 9-летняя девочка. Напомним, об исчезновении ребенка стало известно сегодня вечером.

- Девочка вышла из школьного автобуса на улице Чапаева около 17:00, - рассказали волонтеры. С тех пор ребенка никто не видел.

Поиски девочки продолжались в течение нескольких часов. Однако, к сожалению, ребенок был найден убитым. Подробности сейчас выясняются. Известно, что на месте происшествия сейчас находится оперативная группа и следователи.

Как ранее сообщалось, в момент исчезновения была одета в сиреневую куртку, розовую шапку, клетчатую серую с розовым школьную форму и розовые ботинки. При себе был сиреневый рюкзак. Всех, кто обладает хоть какой-то информацией о местонахождении ребенка, просят позвонить в правоохранительные органы.

"Комсомольская правда" в Нижнем Новгороде" будет следить за развитием событий.