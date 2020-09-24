9-летняя девочка пропала по дороге из школы на Бору. Фото: СОЦСЕТИ

Срочная новость – в Нижегородской области пропал девятилетний ребенок. Лера Пазухина пропала по дороге из школы в поселке Неклюдово в Борском районе. Об этом сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер».

- В 17:00 девочка вышла из школьного автобуса на улице Чапаева, и больше ее никто не видел, - говорится в сообщении. – Приметы: Приметы: рост 130 см, телосложение среднее, волосы русые, глаза зелёные.

В момент исчезновения была одета в сиреневую куртку, розовую шапку, клетчатую серую с розовым школьную форму и розовые ботинки. При себе был сиреневый рюкзак. Всех, кто обладает хоть какой-то информацией о местонахождении ребенка, просят позвонить в правоохранительные органы.

Напомним, ранее мы писали о 73-летней пенсионерке в Борском районе, поиски которой продолжались в течение трех суток. К поискам были привлечены волонтеры, спасатели, сотрудники полиции и Росгвардии. К счастью, бабушка нашлась живой и здоровой. Все это время она провела в яме, укрывшись курткой.

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