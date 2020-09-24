Евгений Лебедев войдёт в историю Законодательного собрания

24 сентября в заседании Законодательного собрания Нижегородской области участвовал губернатор региона Глеб Никитин. В ходе заседания было озвучено решение действующего председателя Законодательного собрания Евгения Лебедева сложить с себя полномочия. Эта информация поступила от пресс-службы правительства Нижегородской области.

— Евгений Викторович, невзирая на то, что нас ждёт ещё месяц совместной плодотворной работы, я хочу сказать, что Вы войдёте в историю Законодательного собрания и всего региона как очень мудрый, ответственный политик, способный найти баланс между самыми разными точками зрения. Вас отличает такт и готовность выслушать каждого. Под Вашим началом Законодательное собрание приняло очень много качественных и важных для региона законопроектов. Эта база ещё долго будет служить развитию области, — отметил Глеб Никитин.

По словам губернатора, в приоритете сейчас стоит задача сохранить темп и конструктивный характер работы. И несмотря на то, что Евгений Лебедев решил сменить род деятельности, Глеб Никитин уверен, что советоваться по различным вопросам они не прекратят.