Нижегородский фонд развития промышленности вошёл в десятку лучших

Нижегородский Фонд развития промышленности вошёл в ТОП-10 региональных Фондов (ФРП) России. ТОП составлялся по результатам работы за первое полугодие текущего года. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

— Программы Фонда развития промышленности направлены на поддержку крупных, амбициозных проектов в промышленности, на модернизацию производств и увеличение конкурентоспособности предприятий. Всего с начала деятельности федерального Фонда развития промышленности были одобрены 30 заявок от нижегородских предприятий, более чем на 7,9 млрд рублей, — сообщил Глеб Никитин.

Но другое значительное преимущество для региона при получении поддержки ФРП – это создание новых рабочих мест. По примерным подсчётам, до 2024 года она позволит открыть более 900 вакансий.

— Льготные кредиты – это очень востребованная мера поддержки. Благодаря ей в регионе развиваются импортозамещающие и экспортоориентированные производства, — подчеркнул губернатор.

Со слов Алексея Назарова – директора нижегородского ФРП – на рассмотрении в нижегородском Фонде находятся еще 10 проектов на 625 млн рублей.