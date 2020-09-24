Проект благоустройства парка «Швейцария» одобрен Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

23 сентября для педагогов и родителей школьников Приокского района Нижнего Новгорода проверили презентацию проекта комплексного благоустройства парка «Швейцария». Об этом сообщила пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

– Подрядчик работает аккуратно, не оставляет за собой мусора, видно, что с деревьями и кустарниками здесь обходятся бережно, – прокомментировал увиденное член районного совета отцов и родительского комитета РТЦ «Созвездие» Дмитрий Судаев.

По словам заслуженного строителя РФ, почётного гражданина города и председателя Общественного совета Валерия Камальдинова, общественникам очень важно услышать мнение тех, кто будет пользоваться парком ежедневно. Исторически сложилось так, что школы района проводят в парке большое число учебных и досуговых мероприятий.

– Местные жители давно ждут, чтобы парк “Швейцария” восстановили и привели в порядок. Руководители школ, учителя Приокского района и родители учащихся поддержали проект. Очень радует, что педагоги уже хотят включить мероприятия в парке в план следующего учебного года, – подчеркнул Валерий Камальдинов.

– Очень важно, чтобы дети и их родители принимали участие в жизни парка “Швейцария”. Он должен стать, прежде всего, местом для отдыха, прогулок, занятий спортом. Я рада, что у нас появится дополнительная возможность развивать детей не только в стенах школы, но и на свежем воздухе – в обновлённом парке, – отметила Валентина Новопашина.