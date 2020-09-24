Открыты цифровые городские диспетчерские пункты в Арзамасе и Дзержинске Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

23 сентября в Арзамасе и Дзержинске прошло открытие цифровых городских диспетчерских пунктов (ГДП). Открыли работу новых ГДП генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский и глава «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

– Внедрение новых технологий в такую чувствительную сферу, как управление электросетевым комплексом, позволяет повысить скорость реагирования на нештатные ситуации, уменьшить число аварий, нарастить надёжность работы энергообъектов. Эффект заметят, прежде всего, наши клиенты, – отметил Павел Ливинский.

– Они будут обслуживать территории с населением около 720 тысяч человек. Для потребителей это значит качественное, бесперебойное облуживание и быстрое реагирование на любые внештатные ситуации, – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Особое значение открытие таких пунктов имеет для развития промышленности. На территориях, которые они будут обслуживать, сформирован огромный промышленный потенциал.

По вопросам электроснабжения можно обращаться на портал ПАО «Россети» «Светлая страна» https://светлаястрана.рф/.